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توضيح حكومي يخص إخلاء عاملين بالسفارة الأمريكية في بغداد
سياسة
2025-06-11 | 15:23
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
6,565 شوهد
أفاد مصدر حكومي عراقي، مساء الأربعاء، أن خطوات إخلاء بعض العاملين غير الأساسيين بالسفارة الأمريكية في
العراق
تتعلق باجراءات تخص الوجود الدبلوماسي الأمريكي في عدد من بلدان الشرق الأوسط.
وقال المصدر في بيان، "تعقيباً على تم تداوله من أخبار تتعلق بخطوة إخلاء لبعض العاملين غير الأساسيين في
سفارة الولايات المتحدة الأمريكية
في
بغداد
، نؤكد أن هذه الخطوات تتعلق باجراءات تخص الوجود الدبلوماسي الأميركي في عدد من بلدان الشرق الأوسط، ولا يخص
العراق
فقط إذ لم يسجل لدى الجانب العراقي أي مؤشر أمني يستدعي هذا الاخلاء".
وجدد المصدر "التأكيد على أن كل المؤشرات والايجازات الأمنية تدعم تصاعد قراءات الاستقرار واستتباب الأمن الداخلي".
ولفت الى أن "جميع البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية العاملة في العراق، تتمتع بأوسع مديات العمل الآمن وحرية التواصل والفاعلية وبمختلف النشاطات وعلى مستوى جميع انحاء العراق وليس في العاصمة بغداد فقط".
وكانت
وزارة الخارجية الأمريكية
أعلنت، الأربعاء، أنها قررت تقليص بعثتها في العراق.
يشار الى أن وكالة "رويترز" ذكرت، اليوم الأربعاء، ان
السفارة الأمريكية
في العراق تستعد لإخلاء رسمي، بسبب تصاعد المخاطر الأمنية، فيما نفى مصدر أمني، إخلاء السفارة الامريكية في بغداد.
كما أفادت وسائل إعلام أمريكية، الأربعاء، بأن
وزارة الخارجية
سمحت بمغادرة الموظفين غير الأساسيين من البحرين والكويت.
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