السوداني: التصعيد بين طهران وواشنطن لا يخدم الحل

وقال مكتب في بيان ورد لـ ، إن " استقبل اليوم سفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية للدول العربية في ، حيث شهد اللقاء استعراض الأوضاع العامة في المنطقة، والخطوات العراقية الداعمة لجهود التنمية العربية والشراكة الاقتصادية التي تلبّي تطلعات الشعوب العربية".وبحسب البيان، أشار السوداني الى "ما تحقق من تقدّم وفرص في العراق، واتساع في البنى التحتية والمشاريع الاستراتيجية بفضل الاستقرار المُستدام، والتزام الحكومة بحل الملفات الداخلية وفق المسارات الدستورية والقانونية، وبما يضمن حقوق جميع المواطنين في عموم أنحاء العراق".وعلى الصعيد الإقليمي والدولي، أشار السوداني الى "رؤية العراق لأسباب الصراع في المنطقة المرتبطة بأهمية القضية الفلسطينية، وما سببه العدوان على غزّة في تغذية التوتر وزعزعة الاستقرار، ومحاولة جرّ المنطقة الى العنف"، مشددا على "ضرورة أن يفي بواجباته ويوقف حرب الابادة الجماعية، فضلاً عن استمرار خروقات الهدنة وتكرار الاعتداءات على ".وأكد السوداني، أن "العراق كان وما يزال جزءًا أساسًا من ، وأن ما طرحه من مُبادرات في قمّة تعزز التكامل العربي، وتعضّد من معالجات التنمية والشراكة البناءة".وأوضح رئيس أن "العراق يدعم إيجاد مقاربة عادلة ومتوازنة تفضي الى نتائج إيجابية للمفاوضات الإيرانية الأمريكية، وأن التصعيد لا يخدم الحل"، مشيراً الى "استمرار الجهود العراقية في دعم التفاهمات التي تسهم في استقرار المنطقة".من جانبهم، أشاد السفراء، بمواقف على المستوى الاقليمي والعربي والدولي، وخاصة إزاء فلسطين ولبنان وسوريا واليمن"، مؤكدين أن "نجاح العمل العربي المشترك، وخصوصاً ما شهدته قمّة بغداد الأخيرة، يسند دور العراق المحوري في مواجهة التحديات المشتركة، فضلاً عن المساعدات والمواقف الساندة لمختلف الشعوب العربية. وبينوا أن مشاريع الإصلاح في مؤسسات ، ستكون منطلقاً لاستعادة زخم العمل التشاركي، وطرح الحلول في أطر إيجابية تعاونية تعزز الاستقرار والتنمية المستدامة، بحسب البيان.