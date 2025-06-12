مصدر: بدء إجلاء الموظفين من السفارة الأميركية





وأضاف المصدر، أن "الإجلاء شمل الموظفين أيضا من قاعدة في "، لافتا الى ان "عملية الاجلاء تتم عبر طائرات أمريكية". وقال المصدر في حديث لـ ، إن "القوات الأمريكية باشرت اليوم بإجلاء الموظفين الأمريكان غير الأساسيين من السفارة في ".وأضاف المصدر، أن "الإجلاء شمل الموظفين أيضا من قاعدة في "، لافتا الى ان "عملية الاجلاء تتم عبر طائرات أمريكية".

علق الرئيس الأمريكي ، اليوم الخميس، بشأن ما يجري في الشرق الأوسط من تحركات أمريكية واخلاء سفارات وبعثات دبلوماسية، مشيرا الى أن "المنطقة قد تكون مكانا خطيرا".



وتعمل أيضا لإصدار أمر على مغادرة الموظفين غير الأساسيين من سفارات في والبحرين والكويت نظرا لتزايد المخاطر الأمنية في المنطقة.