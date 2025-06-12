العراق يعزي الهند جراء تحطم طائرة وموت ركابها

وذكرت في بيان ورد لـ ، أنه "تعرب وزارة الخارجية عن أصدق مشاعر التعازي والمواساة لجمهورية الهند، ولذوي ضحايا الحادث الأليم الذي وقع صباح اليوم الخميس، الموافق 12 حزيران 2025، جراء تحطم طائرة تابعة للخطوط الجوية بعد دقائق من إقلاعها من مطار أحمد آباد، والتي كانت تقل 242 راكباً".وعبرت الوزارة، عن "بالغ الحزن والأسى لوقوع هذا الحادث المفجع، وتتقدم بخالص التعازي إلى أسر الضحايا من مواطني كلٍّ من المملكة المتحدة، والجمهورية ، وكندا".وأكدت الوزارة، "تضامن جمهورية الكامل مع حكومات وشعوب الدول الصديقة المتضررة بهذا المصاب الجلل، سائلةً المولى عزّ وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يمنّ على ذويهم بالصبر والسلوان".