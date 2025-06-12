رشيد والحكيم يؤكدان أهمية تعزيز الاستقرار السياسي وإجراء الانتخابات

وقال في بيان، "استقبل السيد رئيس تحالف قوى اليوم رئيس الجمهورية الدكتور ، حيث تناول اللقاء آخر التطورات السياسية والأمنية في البلاد والتحضيرات الجارية للانتخابات البرلمانية المقبلة".

وأضاف البيان أن "الجانبين أكدا خلال اللقاء على أهمية تعزيز الاستقرار السياسي وضمان إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، مع التركيز على التنافس القائم على البرامج الخدمية والتنموية لتحقيق تطلعات الشعب العراقي".

كما تم التأكيد على "ضرورة حل الخلافات بين وحكومة عبر الحوار الدستوري، والعمل على تنويع الاقتصاد والابتعاد عن النموذج الريعي الأحادي".

وأشار الحكيم إلى أن "الانتخابات المقبلة تشكل محطة مفصلية لتعزيز الاستقرار المستدام وتحقيق التنمية الشاملة"، مؤكدا على أهمية تضافر الجهود لضمان نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها.

وفيما يتعلق بالتطورات الإقليمية، اتفق الجانبان على ضرورة تخفيف التصعيد وتعزيز الحوار بين دول المنطقة لضمان الأمن والاستقرار، كما ناقش اللقاء أزمة المياه، حيث دعا الجانبان إلى تفعيل الاتفاقيات مع بشأن الحصص المائية واعتماد سياسات ترشيد الاستهلاك.