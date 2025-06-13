الأعرجي للقائم باعمال السفارة الامريكية: الغارات الاسرائيلية على ايران انتهاك للقانون الدولي

وذكر مكتب الاعرجي في بيان ورد لـ ، أن الاخير استقبل القائم بأعمال لدى ، فاجن، وجرى خلال اللقاء، مناقشة آخر المستجدات والتطورات الإقليمية، بما في ذلك تداعيات القصف على ".وأكد أن "الغارات التي إستهدفت المدن الإيرانية تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وتهدد استقرار وتعرقل المساعي الدبلوماسية للتهدئة في المنطقة والعالم".وجدد الأعرجي "موقف الرافض لاستخدام أراضي العراق أو مجاله الجوي في تنفيذ أي أعمال عدوانية ضد الدول المجاورة"، مؤكداً في الوقت ذاته على "حق العراق ومسؤوليته في حماية سيادته".وتابع، أن "الحكومة ستتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن، مع ضرورة احترام جميع الأطراف الدولية لهذا المبدأ".بدوره اكد القائم بأعمال سفارة في ستيفن فاجن "دعم الولايات المتحده للأمن والاستقرار في العراق".