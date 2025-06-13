العامري: نؤكد تضامننا الكامل مع حق إيران المشروع في الدفاع عن نفسها

وقال في بيان ورد لـ ، إنه "نُؤكّد تضامننا الكامل مع حقّ المشروع في الدفاع عن نفسها ومواطنيها وسيادتها وفقًا لما كفله القانون الدولي وميثاق ".وفجر الجمعة، قامت اسرائيل بقصف مواقع عديدة في ، ومساء اليوم نفسه قامت ايران بالرد عليها بعشرات الصواريخ.