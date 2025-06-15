المشهداني يحذر من "مؤامرة كبيرة" ويوجه دعوة للخط السياسي الأول

وقال في بيان ورد لـ ، إن الأخير "استقبل اليوم العراقي لبحث الاوضاع الجارية في المنطقة، وجرى خلال الاجتماع بحث الاعتداءات الصهيونية على الجمهورية الاسلامية في وانعكاساتها على الامن القومي العراقي ومجمل اوضاع المنطقة والتبعات السياسية والامنية والاقتصادية".واستمع الى "شرح مفصل حول الاحداث الجارية وتعقيدات المشهد، وسبل تجنيب انعكاسات التصعيد مع الحفاظ على موقفنا المبدئي بإدانة العدوان الصهيوني والوقوف الى جانب الجارة ".وأكد المشهداني على "عقد جلسة استثنائية بطلب من 50 عضوت"، مشيراً إلى "ضرورة حضور جميع النواب لتثبيت موقف جماعي ضد انتهاكات السيادة العراقية يمثل جميع الكتل يوم الثلاثاء المقبل 17 حزيران الجاري".ودعا رئيس لـ"حضور جلسة والرئاسات الثلاث والخروج بمخرجات مهمه وتهيئة الجو العام وحضور قيادات الخط الاول لها"، مشدداً على "ضرورة التعقل والحكمة للحفاظ على وحدة المجتمع وان وحدتنا في قوتنا وان المؤامرة كبيرة".وحث المشهداني "الهيئات الدولية مثل الامم المتحدة ومجلس الامن إلى أن تغادر حالة العجز والكيل بمكيالين وتضع حد للتجاوزات الصهيونية التي تثير حالة التوتر الدائم في المنطقة"، مشيداً بـ"جهود مستشار العراقي وعمل مؤسسته، ومؤكداً دعم مجلس النواب لجميع الخطوات التي فيها مصلحة البلاد".من جانبه، أكد مستشار الامن القومي "ضرورة الحفاظ على الاستقرار السياسي والمجتمعي والابتعاد عن المناكفات".