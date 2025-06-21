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وزير الخارجية يلتقي نظيره الإيراني في إسطنبول: ضرورة العودة العاجلة إلى طاولة المفاوضات
سياسة
2025-06-21 | 10:10
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,201 شوهد
أكد نائب رئيس
مجلس الوزراء ووزير الخارجية
،
فؤاد حسين
، خلال لقائه نظيره الإيراني
عباس عراقجي
، في مدينة إسطنبول اليوم السبت، ضرورة العودة العاجلة إلى طاولة المفاوضات.
وذكر بيان لوزارة الخارجية، ورد لـ
السومرية نيوز
، أن حسين "التقى اليوم السبت الموافق 21 حزيران 2025، بوزير الخارجية الإيراني،
عباس عراقجي
، وذلك على هامش أعمال الدورة الحادية والخمسين لمجلس وزراء خارجية
منظمة التعاون الإسلامي
، المنعقدة في مدينة إسطنبول".
وجرى خلال اللقاء "استعراض آخر التطورات والمستجدات الإقليمية والدولية، ولا سيّما في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وناقش الوزيران الآثار المترتبة على هذا التصعيد، وانعكاساته على أمن واستقرار المنطقة، بما في ذلك التداعيات الإنسانية وخطر اتساع رقعة الصراع".
من جانبه، شدد
فؤاد حسين
على "ضرورة الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على
إيران
، وحماية المدنيين من آثار التصعيد العسكري، مؤكدًا أهمية تكثيف الجهود الدبلوماسية الجماعية عبر القنوات الدولية والإقليمية، وداعياً إلى العودة العاجلة إلى طاولة المفاوضات والحوار السياسي باعتباره الخيار الوحيد لحل النزاعات وتجنب الكوارث في المنطقة".
وتناول اللقاء ايضاً "سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين
العراق
وإيران، وأهمية مواصلة التشاور والتنسيق حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، في إطار التفاهم المتبادل واحترام السيادة الوطنية".
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