السوداني يوجه بفتح الكودات الخاصة بتعيينات الوجبة الثالثة لهذه الفئات

وذكر بيان لمكتب ، ورد لـ ، أن الأخير "استقبل رئيس محي ، حيث جرى استعراض آلية عمل المجلس الجديد وتنظيمها في ملف التوظيف في وزارات ومؤسسات الدولة، بشكل يسهم في رفدها بالكفاءات والطاقات الشبابية".وأكد السوداني، على أن "اختيار اعضاء مجلس الخدمة تم وفق معايير فنية شفافة"، معبراً عن "دعمه لأعضاء مجلس الخدمة الجدد في عملهم وإجراءات تطويره، لاسيما ما يخص تعديل للإسهام في تحسين الأداء والارتقاء به".ووجه السوداني "بالتعاون والتنسيق مع الجهات الساندة لعمل مجلس الخدمة، ولاسيما وزارتي المالية والتخطيط والجهات ذات العلاقة"، مؤكداً على "إجراء مراجعة وتقييم في مجالات الإدارة والوظيفة العامة والخدمة المدنية وهيكلة المؤسسات".كما وجه "بفتح الكودات الخاصة بتعيينات الوجبة الثالثة للأوائل وحملة الشهادات العليا وفق الآلية الجديدة المقدمة من قبل المجلس، بما يضمن العدالة والشفافية لتوظيف الموارد البشرية بالشكل الأمثل وبمواقعها الصحيحة".من جانبه، أكد رئيس "بذل الجهود لتعزيز دور المجلس في مجال الإدارية ورفد المؤسسات الحكومية بالدماء الجديدة، وبما يؤدي إلى رفع كفاءة الأداء في الجهاز الإداري للدولة".