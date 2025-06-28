موقف من السفارة العراقية في أنقرة بشأن مقتل عراقيين

وقالت السفارة في بيان: "بتوجيهٍ من سفير جُمْهُوريَّة في ، ، زار القنصلُ العامُّ لجُمْهُوريَّة العراق في ، ذوالفقار توفيق ، المُقام في ولاية شانلي أورفا، اليوم السبت الموافق 2025/06/28، على روح الشقيقين المرحومين ومحمد ، اللذين وافتهما المنيّةُ إثر حادث مؤسف، يوم الخميس الموافق 2025/06/25".وأضاف البيان: "قدّم القنصلُ واجب العزاء والمواساة باسم الحكومة العراقيَّة وسفارة جُمْهُوريّة العراق في أنقرة، مُعبّرًا عن استعداد السفارة والقنصليّة العامّة في عنتاب لتقديم كافّة أشكال الدعم والمساندة لعائلة الفقيدين".وأكّد القنصلُ أنّ "السفارة تتابعُ القضيّة عن كثبٍ مع الجهات التركيَّة المُختصّة، وأنّ التحقيقات لا تزالُ جاريةً، مُشيرًا إلى أنّ السُّلطات التركيّة قد ألقت القبض على الجناة، مُعربةً عن ثقتها التامّة بعدالة القضاء التركيِّ في الوصول إلى الحقيقة وتحقيق العدالة".وأعلنت ، امس الجمعة، اعتقال شخص تركي متهم بقتل مواطنيين عراقيين إثر مشاجرة مدينة أورفا التركية.وأعربت الوزارة في بيان ورد لـ عن "بالغ أسفها إزاء الحادث المؤسف الذي وقع في مدينة أورفا بجمهورية يوم الخميس الموافق 26 حزيران 2025، والذي أسفر عن مقتل اثنين من أبناء الجالية العراقية الكريمة، على إثر مشاجرة مع أحد المواطنين الأتراك".وأضافت أن " لجمهورية العراق في غازي عنتاب، تتابع وبالتنسيق المباشر مع في أنقرة، مجريات التحقيق مع السلطات التركية المختصة، التي بادرت إلى إلقاء القبض على الجاني فور وقوع الحادث، وتعمل على الوقوف على الملابسات المحيطة بالقضية لضمان تحقيق العدالة".وتقدمت الخارجية بـ"أحر التعازي والمواساة إلى عائلة الفقيدين وذويهم"، مؤكدة "حرصها على تقديم الدعم الإنساني والاجتماعي اللازم لهم، وتجدد التزامها بمتابعة القضية عبر القنوات الدبلوماسية وبالتنسيق مع الجهات المعنية في الجمهورية التركية، بما يصون حقوق المواطنين العراقيين ويحفظ كرامتهم".