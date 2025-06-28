ائتلاف السوداني يخوض الانتخابات بـ470 مرشحا

وقال المصدر في حديث لـ ، "‏ ، الإعمار والتنمية يخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة بـ 470 مرشحاً".

وصوت ، في (9 نيسان 2025) على تحديد يوم 11 تشرين الثاني 2025 موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية في البلاد.