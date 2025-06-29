الإطار التنسيقي يناقش ثلاثة ملفات

وذكر بيان للإطار تابعته ، إن " الإطار التنسيقي عقد اجتماعه الدوري رقم (232) في مكتب زعيم ائتلاف دولة القانون وبحضور رئيس لمناقشة آخر التطورات السياسية والأمنية وملف الانتخابات ".وأضاف ان "الإطار قدم التعازي للشعب العراقي والعالم الإسلامي - بحسب البيان - بـ"ذكرى شهادة سبط (ص) الإمام (ع)".