القاضي حسن فؤاد يؤدي اليمين الدستورية عضواً احتياطياً في المحكمة الاتحادية العليا

وبحسب بيان للمحكمة الاتحادية ورد لـ ، أعرب رئيس الجمهورية عن تمنياته للسيد القاضي بالتوفيق والنجاح في أداء مهامه القضائية، مشيداً بالدور الذي تضطلع به بوصفها صمّام أمان دستوري ودعامة أساسية للعدالة والنظام الديمقراطي.من جانبه، ثمّن القاضي دعم رئيس الجمهورية للسلطة القضائية، مؤكداً التزامه بواجباته القضائية وفق أحكام الدستور والقانون، بما يعزّز استقلال القضاء ويخدم مسيرة العدالة في البلاد.