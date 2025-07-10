اشتباكات مسلحة عنيفة في قضاء خبات بمحافظة اربيل

مراقبون : تمدد السلاح المنفلت ينذر بكوارث وعلى الحكومة التدخل عاجلا

تحول قضاء خبات بمحافظة خلال الساعات الماضية الى ساحة حرب استخدمت فيها اسلحة ثقيلة , سقط خلالها عدد من الضحايا بين قتيل وجريح في مشهد ينذر بتصاعد المخاوف تجاه تمدد السلاح المنفلت خصوصا في حال لم يكن هناك تدخل عاجل من قبل الحكومة بحسب مراقبين