مفوضية الانتخابات تكشف اعداد المرشحين للانتخابات المقبلة

كشفت ، اليوم الخميس، عن اعداد المرشحين للانتخابات المقبلة.





وبلغ العدد الإجمالي للمرشحين 7926 مرشحاً موزعين على المحافظات كما موضح ادناه: وحصلت ، على نشرتها المفوضية لأعداد وتوزيع المرشحين للانتخابات القادمة.وبلغ العدد الإجمالي للمرشحين 7926 مرشحاً موزعين على المحافظات كما موضح ادناه: