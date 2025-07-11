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الأمانة العامة لمجلس الوزراء تصدر توضيحاً حول توقيتات الدوام الرسمي
سياسة
2025-07-11 | 15:56
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
38,339 شوهد
اصدرت الامانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، توضيحاً حول توقيتات الدوام الرسمي.
وقال المتحدث باسم
الإعلام الحكومي
حيدر مجيد
في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، إن "
قرار مجلس الوزراء
(24213 لسنة 2024) الذي أكدت عليه
الأمانة العامة
لمجلس الوزراء، بشأن اعتماد توقيتات بدء الدوام الرسمي وانتهائه في مقر الوزارات ومقرات تشكيلاتها والجهات غير المرتبطة بوزارة في العاصمة بغداد، نص على الآتي:
1. يبدأ الدوام الرسمي للدوائر الحكومية في
المنطقة الخضراء
، ووزارات (الخارجية، والتخطيط، والزراعة، والموارد المائية، والبيئة، والهجرة والمهجرين، والاتصالات، والشباب والرياضة، والثقافة، والصناعة والمعادن) و (البنك المركزي العراقي، وديوان الرقابة المالية الاتحادي، وأمانة بغداد، وسلطة الطيران المدني) الساعة السابعة صباحًا وينتهي في الساعة الثانية ظهرًا
2. يبدأ الدوام الرسمي للرئاسات الثلاث، ووزارات (الداخلية، والدفاع، والصحة، والمالية، والكهرباء، والعدل، والعمل والشؤون الاجتماعية) ووزارة التربية والمدارس والمعاهد المرتبطة بها كافة، الساعة الثامنة صباحًا أو بحسب الواجبات المكلفة بها الدوائر والمؤسسات الخدمية والأمنية، وينتهي في الساعة الثالثة عصرًا
3. يبدأ الدوام الرسمي لوزارات (التعليم العالي والبحث العلمي، والنقل، والتجارة، والإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، والنفط) و (ديواني الوقف السني والشيعي، ومؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين، والهيئة العليا للحج والعمرة، ومجلس الدولة، وبقية الجهات غير المرتبطة بوزارة الأخرى غير المذكورة) الساعة التاسعة صباحًا، وينتهي في الساعة الرابعة عصرًا
4. يبدأ الدوام الرسمي للجامعات والكليات الحكومية والأهلية كافة، الساعة العاشرة صباحًا، مع مراعاة تعديل أيام العطل الأسبوعية للكليات والأقسام بما يحقق التفاوت في الدوام خلال أيام الأسبوع الواحد.
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