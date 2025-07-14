نائب: خلافات بين رئاسة البرلمان أدت لرفع جلسة اليوم رغم وجود النصاب

وقال الشبلي لـ ، إن "الخلافات الشخصية والتقاطعات السياسية بين هيئة رئاسة البرلمان أدت لرفع جلسة اليوم بشكل مفاجئ رغم وجود العدد الكافي من النواب وكذلك جدول أعمال مهم جداً يتضمن قوانين تنتظرها شرائح كثيرة مثل تعديل قانون التربية ومجلس الاتحاد".وأضاف "نتمنى من هيئة رئاسة ترك الخلافات والتقاطعات التي تؤثر على المشهد".