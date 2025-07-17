السفارة الأمريكية تعزي بفاجعة الكوت: نعرب عن عميق حزننا لفقدان الأرواح

وقالت السفارة في بيان ورد لـ ، "تتقدم بعثة في بأحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة إلى أسر وأحباء الضحايا الذين فقدوا أرواحهم في الحريق المدمر الذي اندلع الليلة الماضية في مركز تجاري بوسط مدينة ".وأضافت ، "نعرب عن عميق حزننا لفقدان الأرواح والإصابات، ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى".