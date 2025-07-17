العامري يعزي ويطالب بالإسراع في إنجاز التحقيق اللازم بفاجعة الكوت

وقال في بيان ورد لـ ، "تابعنا بألم وقلق بالغين الأخبار المتوالية عن فاجعة الهايبر ماركت المؤلمة في مدينة العزيزة.. وإننا اذ نتقدم ببالغ العزاء والمواساة لعوائل الشهداء والمنكوبين".وطالب العامري، الجهات المختصة بـ"الإسراع في إنجاز التحقيق اللازم، وتحديد الأطراف المقصرة وتحميلها المسؤولية، والشروع الفوري بتكثيف الإجراءات الجادة والسريعة في تحديد مدى صلاحية المرافق العامة والخاصة لدرء أي ضرر محتمل".