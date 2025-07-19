حريق الكوت والمسيرات المفخخة على جدول اعمال البرلمان الاثنين

– سياسي

أعلنت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب، اليوم السبت، جدول اعمال جلسة البرلمان الاثنين المقبل.

وتضمن جدول اعمال جلسة الاثنين مناقشة حادثة حريق ومناقشة الهجمات الإرهابية بالمسيرات المفخخة على البنى التحتية في .