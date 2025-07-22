7 أعضاء بمجلس بغداد يسحبون تواقيعهم المطالبة بإقالة الحمداني

قرر سبعة أعضاء في سحب تواقيعهم المطالبة بإقالة عمار الحمداني.

وقال مصدر مطلع في حديث لـ ، إن "سبعة اعضاء من يسحبون تواقيعهم من المطالبة بإقالة ".

وكانت أنباء أفادت بوجود تواقيع لأعضاء مجلس تطالب بإقالة رئيس المجلس.