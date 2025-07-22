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7 أعضاء بمجلس بغداد يسحبون تواقيعهم المطالبة بإقالة الحمداني
سياسة
2025-07-22 | 15:14
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
579 شوهد
قرر سبعة أعضاء في
مجلس محافظة بغداد
سحب تواقيعهم المطالبة بإقالة
رئيس المجلس
عمار الحمداني.
وقال مصدر مطلع في حديث لـ
السومرية نيوز
، إن "سبعة اعضاء من
مجلس محافظة بغداد
يسحبون تواقيعهم من المطالبة بإقالة
رئيس المجلس
عمار الحمداني
".
وكانت أنباء أفادت بوجود تواقيع لأعضاء مجلس
محافظة بغداد
تطالب بإقالة رئيس المجلس.
>>
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