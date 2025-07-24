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السّامرائي يترأس اجتماع لجنة قانون سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية
سياسة
2025-07-24 | 08:26
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
65 شوهد
السومرية نيوز
– سياسة
ترأس المهندس مثنّى السّامرائي، رئيس
لجنة سامراء
عاصمة
العراق
للحضارة الإسلامية، اليوم الخميس، الاجتماع الدوري للجنة بحضور نائبي الرئيس وأعضاء اللجنة، لمتابعة آخر المستجدات المتعلقة بتفعيل القانون وبحث آليات تسريع تنفيذ المشاريع المرتبطة به.
وأكد السّامرائي خلال الاجتماع أن هذا القانون يمثل مشروعاً وطنياً كبيراً يعكس مكانة
سامراء
التاريخية والحضارية، ويضعها في موقعها المستحق على خريطة التنمية الثقافية والاقتصادية، مشدداً على أهمية تضافر الجهود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لإنجاز المشاريع المقررة، بما يسهم في دعم السياحة الدينية والثقافية وتعزيز التنمية المستدامة في المدينة، بحسب بيان لمكتبه الإعلامي.
كما جرى الاتفاق – بحسب البيان - على تكثيف التواصل مع الوزارات والجهات المعنية لتذليل العقبات أمام مراحل التنفيذ، وتحديد الأولويات التي تنعكس بشكل مباشر على تطوير البنية التحتية والخدمات في سامراء، بما يتناسب مع عمقها التاريخي ودورها الحضاري.
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