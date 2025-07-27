السوداني يصدر توجيهات بعد حادثة جنوبي بغداد

وقال في بيان، إن الأخير "ترأس اليوم الأحد، اجتماعاً أمنياً طارئاً بحضور نائب ، وقائد عمليات ، وضبّاط القوة الأمنية التي تصدّت للاعتداء على إحدى دوائر في جانب بغداد ".ونقل البيان عن تأكيده، على "ضرورة عدم التهاون في واجب حفظ القانون، وحماية مؤسسات الدولة، والمضي بالتحقيق لكشف الحيثيات التي تدخلت بها العناصر المعتدية وتحرّكها بلا موافقة أمنية مسبقة".وشدد السوداني على "تقديم المُرتكبين للمحاسبة وفق القوانين النافذة، وأن يجري التحقيق بمهنية عالية، ووفق الضوابط التي تلتزم بها قواتنا المسلحة، وبمتابعه مباشرة من سيادته"، مشيراً إلى أنّ لا أحد من حقه أنْ يحل محل الدولة أو سلطاتها، وليس هناك جهة فوق القانون.