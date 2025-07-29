بغداد والرياض تبحثان تطورات غزة والملف الإيراني

وقالت الخارجية العراقية في بيان، "التقى نائب رئيس ، اليوم الثلاثاء، بوزير خارجية الأمير ، وذلك في بنيويورك، على هامش أعمال بشأن القضية الفلسطينية".وجرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر بشأن المؤتمر الذي تستضيفه ، حيث أكد الجانبان أهمية دعم الشعب الفلسطيني في هذه المرحلة الحساسة، ومساندته في نيل حقوقه المشروعة.كما ناقش الوزيران مجمل الأوضاع الإقليمية، وفي مقدمتها التطورات في قطاع غزة، والملف الإيراني، إلى جانب استعراض آخر المستجدات في الساحة السورية.وقدّم حسين "التهنئة لنظيره السعودي بمناسبة نجاح المؤتمر الدولي حول فلسطين، والذي تتشارك المملكة العربية في رئاسته مع الجمهورية الفرنسية"، مشيداً بالدور المحوري الذي تضطلع به في دعم القضية الفلسطينية وتعزيز الاستقرار في المنطقة.كما تم تبادل وجهات النظر بشأن مستقبل المفاوضات بين والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأهمية التوصل إلى تفاهمات تخفف من حدة التوتر في المنطقة.وفي الشأن السوري، اتفق الجانبان على "ضرورة الاستمرار في متابعة تطورات الوضع هناك"، وأكدا "حرصهما المشترك على دعم جهود تحقيق الاستقرار السياسي والأمني في سوريا، بما ينعكس إيجاباً على أمن المنطقة برمّتها".