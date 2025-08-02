الأعرجي والعامري يؤكدان أهمية تعزيز الموقف الحكومي بشأن الملفات الدولية

وقال في بيان، "التقى ، السيد ، اليوم السبت، ، وبحثا مجمل الأوضاع السياسية والأمنية على مستوى الداخل العراقي، وكذلك تطورات الأوضاع في المنطقة".

وشدد الجانبان على "أهمية تعزيز الموقف الحكومي الرسمي في التعامل مع الملفات الدولية، من خلال دعم القوى السياسية لتوجهات الحكومة ومواقفها الرسمية من القضايا والملفات على المستويين الداخلي والخارجي".