بارزاني والسوداني يبحثان في بغداد حل الملفات العالقة وترسيخ الاستقرار السياسي

واستعرض الاجتماع مجمل الأوضاع السياسية في والمنطقة، وشهد تأكيداً على أهمية الارتقاء بمستوى التعاون والتنسيق بين مختلف القوى والأطراف السياسية في العراق وإقليم ، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار السياسي ويضمن حل القضايا العالقة بين الإقليم والحكومة الاتحادية وفق أحكام الدستور، وضرورة احترام النظام الاتحادي والكيان الدستوري لإقليم كردستان، بحسب بيان لحكومة الإقليم.وشدد ، على الأهمية البالغة للزيارة التي أجراها رئيس حكومة ، ، إلى العاصمة ، واصفاً إياها بأنها خطوة جوهرية لتطوير العلاقات بين الجانبين.يذكر أن زيارة رئيس حكومة إقليم كردستان إلى بغداد تأتي في إطار سلسلة من اللقاءات السياسية المكثفة التي تهدف إلى تقريب وجهات النظر وتفعيل التفاهمات المشتركة، بما يصب في مصلحة وحدة واستقرار العراق.