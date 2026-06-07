بين استكمال الكابينة وتأمين الرواتب.. هل سيمضي عام 2026 دون موازنة؟

وقال عضو ، ريبوار كريم، إن "موازنة هذا العام على الأغلب لن تُقر، وسيجري العمل على دراسة موازنة 2027"، مؤكداً أن تأمين الرواتب لن يتضرر، وأن الحكومة تمتلك إمكانات كبيرة جداً لمعالجة العجز من خلال الاقتراض الداخلي أو الخارجي، أو الاستعانة بالبنك المركزي.وأضاف كريم أن "الجميع متفق على دعم جهود الحكومة في ملف تأمين الرواتب وصولاً إلى الموازنة المقبلة"، مبيناً أن الرؤية ستكون أوضح في الموازنة القادمة فيما يتعلق بتأثيرات ، وأسعار النفط، وتوسيع الإيرادات، ولاسيما بعد تطبيق قانون التعرفة ونظام "الأسيكودا"، مما سيوفر تنوعاً أكبر في مصادر الدخل.وأوضح كريم أن عدم وجود موازنة حتى منتصف السنة المالية يرتبط بشكل مباشر بالبرنامج الحكومي، لاسيما أن الحكومة ما زالت في طور استكمال تشكيلها، كما أن منح الثقة والصلاحيات اللازمة.وأكد أن اللجنة المالية مستعدة لدعم الحكومة في مواجهة التحديات الاقتصادية سواء تم تقديم موازنة 2026 أم لا، مبيناً أن أي توجه لتشريع قانون بديل على غرار " الغذائي" لم يُطرح حتى الآن، والأمر متروك لطلب الحكومة ورؤية رئيس الوزراء للمرحلة المقبلة.