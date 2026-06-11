وفقاً لإذاعة "مونت كارلو"، قاد حراكاً مكثفاً شمل مسارين، أولهما اجتماعات مع قوى "الإطار الشيعي" وقيادات " "، والمسار الثاني اجتماعات موسعة ضمت ، وجهاز المخابرات، وجهاز ، وجهاز مكافحة الإرهاب.وهدف هذا الحراك إلى تجنب انخراط أربعة فصائل محددة -وهي: " "، "حركة النجباء"، "كتائب "، و"أولياء الله الأوفياء"- في أي أعمال عدائية ضد المصالح الأمريكية.وبحسب معلومات نقلتها الإذاعة عن رئاسة ، أجرى الزيدي اتصالات مباشرة مع مسؤولين إيرانيين -في خطوة تعد الأولى من نوعها- طلب فيها دعم طهران لخطة حصر السلاح بيد الدولة، وتحييد دور الفصائل العراقية عن أي تصعيد إيراني-أمريكي.في المقابل، أشارت معلومات "تيار " التي أوردتها الإذاعة إلى أن الفصائل الأربعة المعنية قد بعثت بردود إلى الجهات الحكومية تؤكد فيها التزامها التام بدعم .