السوداني: التفاهم الأمريكي الإيراني يثبت صحة نهج العراق في اعتماد الحوار والدبلوماسية

وقال في تغريدة، إن "ما جرى يؤكد صواب النهج الذي دعا إليه منذ اندلاع الحرب، والقائم على اعتماد الحوار والدبلوماسية كخيار أساسي لحل الأزمات، بعيداً عن منطق التصعيد والحرب".وأشار السوداني إلى أن "الأحداث أثبتت أن استمرار الصراعات لا ينعكس على أطرافها فحسب، بل يطال جميع دول المنطقة، وفي مقدمتها العراق الذي تكبّد آثاراً أمنية واقتصادية جسيمة جراء التوترات الإقليمية".وختم رئيس ائتلاف الإعمار والتنمية بيانه بالتأكيد على أن "أي مسار يفضي إلى التهدئة يُعدّ مكسباً جماعياً يعزز فرص الاستقرار والتنمية في المنطقة بأسرها".