اتصال هاتفي بين بغداد وطهران: عراقجي يشكر العراق لدوره في إنجاح مسار المفاوضات

وأعرب عباس عراقچي، خلال الاتصال، عن شكره وتقديره لفؤاد حسين للجهود التي بذلها في مختلف المراحل من أجل تقريب وجهات النظر بين الطرفين، كما تقدم بالشكر إلى ووزارة الخارجية العراقية، لدورهما في دعم المساعي الرامية إلى إنجاح هذا المسار، بحسب بيان للخارجية العراقية.من جانبه، تقدم بالتهنئة الشخصية إلى عباس عراقچي والوفد المفاوض من الطرفين، تقديراً للجهود الكبيرة التي بُذلت من أجل التوصل إلى التفاهمات التي تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.وأكد الوزير أهمية العمل على إنهاء حالة الحرب بشكل كامل، بما يتيح لدول المنطقة التفرغ لجهود البناء الاقتصادي وتحقيق التنمية، بما يخدم مصالح شعوبها ويعزز فرص الاستقرار والازدهار.وفي ختام الاتصال، جدد حسين تهانيه، معرباً عن شكره لوزير الخارجية الإيراني على حرصه على التواصل المستمر وإطلاع الجانب العراقي على مجريات المفاوضات طوال الفترة الماضية.