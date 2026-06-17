البرلمان سيلزم الدوائر الرسمية بتفعيل قانون حماية المعلمين والمدرسين

‏وقالت عضو اللجنة شيماء ، في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته ، إن "اللجنة وضعت مقترح تعديل المعلم والمدرس على طاولة النقاش لكونه يعدُّ من أهم القوانين التشريعية التي شرَّعها "، مبينة أن "من أبرز وأهم البنود التي تضمَّنها القانون الحالي والتعديلات المطروحة هي إضافة مبالغ مالية للملاكات التدريسية فضلاً عن إقرار منحهم قطعَ أراضٍ سكنية وبدون بدل مال".‏وأضافت عبد الستار، أن "اللجنة ستخاطب رسمياً الدوائر والمؤسسات المعنية بهدف تفعيل وتنفيذ بعض بنود هذا التشريع على أرض الواقع"، لافتة إلى أن "مناقشة مقترح التعديل تهدف إلى تذليل العقبات حيث تسعى اللجنة بكل جهد لإدراج المبالغ الخاصة بالمدرسين والمعلمين والتي أقرها البرلمان في الدورة السابقة ضمن موازنة العام المقبل على اعتبار أن العام الحالي لا توجد فيه موازنة".