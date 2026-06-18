رئيس الوزراء يوجّه بتوحيد الأعلام العراقية في المؤسسات الرسميّة

لمجلس الوزراء ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان ، وجّه الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة، بتبديل الأعلام العراقية الموجودة أعلى المؤسسات الحكومية كافة والدوائر التابعة لها.وشدد التوجيه، على أن تكون الأعلام المرفوعة نظاميّة وموحدّة، مع الاهتمام بالنوعية ضمن القياسات الرسميّة، وأن يكون التبديل دوريًّا لما يمثله العلم العراقي من رمز إلى السيادة الوطنية.