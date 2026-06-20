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اشادات بحكومة السوداني: تركت بصمة في برمجة الدولة العراقية
سياسة
2026-06-20 | 06:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
197 شوهد
السومرية نيوز
– سياسي
أشاد النائب السابق
حميد الشبلاوي
، اليوم السبت، بحكومة
رئيس الوزراء
السابق
محمد شياع السوداني
، فيما أشار الى ان هذه الحكومة تركت بصمة في برمجة
الدولة العراقية
.
وقال الشبلاوي في تصريح تابعته
السومرية نيوز
، ان "حكومة رئيس
مجلس الوزراء محمد شياع السوداني
، هي حكومة واحدة أكثر فعالية في الحضور بالميدان ومتابعة للملفات الخدمية البسيطة والتنموية"، مبينا ان "المرحلة شهدت خلال هذه الحكومة حراكاً واضحاً في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية، وتكامل البنى التحتية، ومستوى الخدمات بشكل واضح، فضلاً عن تحقيق تقدم ملحوظ في إدارة الملف التنفيذي الاستثماري الذكي وجذب الاستثمارات".
وأضاف "إذا كانت لكل حكومة إنجازاتها وتحدياتها، فإن ما يميز حكومة
السوداني
هو انتقالها من مرحلة
إدارة الأزمات
إلى مرحلة بناء الحلول والتنفيذ العملي، من خلال رؤية واضحة وبرامج حكومية انعكست آثارها على أرض الواقع في مختلف المحافظات"، مشيرا الى ان "التجربة اثبتت أن النجاح لا يقاس بالشعارات، بل بما يتحقق للمواطن من خدمات وفرص وتنمية واستقرار، وهو ما جعل هذه الحكومة تحظى بإشادة واسعة من مختلف الأوساط السياسية والشعبية، باعتبارها من الحكومات التي استطاعت أن تترك بصمة واضحة في مسيرة
الدولة العراقية
خلال السنوات الأخيرة".
وذكر ان "الإنصاف يقتضي القول إن ما تحقق من إنجازات في قطاعات الإعمار، والطرق، والطاقة، والإسكان، والخدمات، والاقتصاد، يمثل أساساً مهماً يمكن البناء عليه لاستكمال مشروع التنمية وترسيخ الاستقرار وتحقيق تطلعات أبناء الشعب العراقي".
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مجلس الوزراء محمد شياع السوداني
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