مجلس الوزراء يتخذ قرارات عدة بينها يخص المولدات والمشاريع الاستثمارية

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
ألمانيا تخطف فوزا قاتلا من ساحل العاج في كأس العالم
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

مجلس الوزراء يتخذ قرارات عدة بينها يخص المولدات والمشاريع الاستثمارية

سياسة

2026-06-20 | 17:25
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
مجلس الوزراء يتخذ قرارات عدة بينها يخص المولدات والمشاريع الاستثمارية
1,037 شوهد

اتخذ مجلس الوزراء، السبت، قرارات عدة بينها يخص المولدات الأهلية والمشاريع الاستثمارية في العراق.

وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان، "ترأس رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، مساء السبت، الجلسة الاعتيادية السابعة لمجلس الوزراء، جرت فيها مناقشة تطورات الأوضاع في البلاد، واستعراض الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها".

وشدد الزيدي وفق البيان على الوزارات والجهات المعنية بإيلاء ملف خدمة الكهرباء اهتماماً متزايداً، وعلى وجه الخصوص عمليات الإدامة والصيانة وسرعة الاستجابة للعوارض الفنية، التي تطرأ على الشبكة خلال فترات ذروة الطلب.

وأكد على ضرورة وضع المعالجات الفعالة لقضية التلوّث، والحفاظ على مياه نهر دجلة من تأثير المُطلقات غير المعالجة، وفي هذا الصدد وافق المجلس على قيام وزارة الهجرة والمهجرين بأعمال إزالة زهرة النيل، ومعالجة آثار الجفاف في المناطق التي تعرّضت للهجرة الداخلية بسبب الجفاف، واندثار الجداول الفرعية وتعذر الزراعة فيها.

وبمناسبة إحياء ذكرى استشهاد الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب، وأولاده وصحبه (عليهم السلام)، وحلول العاشر من محرّم الحرام، قرر المجلس تعطيل الدوام الرسمي في الوزارات والمؤسسات الحكومية كافة، يوم الخميس الموافق 25 حزيران الجاري.

ووافق المجلس بحسب البيان على تجهيز أصحاب المولدات الأهلية بمنتوج زيت الغاز (الكاز) بشكل مجاني بواقع (45) لتراً لكل ( 1) .K.V.A لشهري تموز، وآب المقبلين، على ألّا تقل ساعات التجهيز للمواطنين عن (20) ساعة يومياً، وكذلك تجهيز الكهرباء من المولدات الأهلية لمدة (12) ساعة يومياً، بالتناوب مع التجهيز من الشبكة الوطنية، وتخويل الحكومات المحلية في المحافظات صلاحية وضع التسعيرة العادلة للأمبير الواحد المجهز من المولدات الأهلية، على أن تضع الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات آلية للمراقبة والمتابعة بالتنسيق مع وزارة الكهرباء وجهاز الأمن الوطني.

وأقرّ المجلس توصية المجلس الوزاري للاقتصاد بشأن تعاقدات المشاريع الاستثمارية، منها التأكيد على إيقاف التعاقدات للمشروعات الاستثمارية كافة، للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات، مع شمول أوامر الغيار والمكونات التي أضيفت للمشروعات بدون علاقة مباشرة، وليس أصل المشروع التي تجاوزت زيادتها النسبة المقررة لحد (25%).

وأضاف "المشروعات المحالة أو المتعاقد عليها وغير المباشر بها، يجري تخيير الشركات التي بعهدتها إمّا عدم المباشرة بها إلى حين إشعارها بتوفر التخصيص والتمويل المناسب، أو تعهدها بعدم المطالبة بالمستحقات عند المباشرة إلى حين توفر التمويل، مع إعطاء مسار الفسخ الرضائي المباشر، الذي لا يترتب عليه أي مطالبة بالتعويض، ويشمل ذلك تعاقدات مؤسسات الدولة كافة".

وفي الشأن الرقابي، وافق المجلس على نص مشروع قانون هيئة الرقابة الداخلية الاتحادية، وإحالته الى مجلس النواب، استناداً إلى أحكام الدستور.

كما وافق مجلس الوزراء على سحب مشروع قانون التعديل الخامس لقانون الطيران المدني (148 لسنة 1974) من مجلس النواب، الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء (24836 لسنة 2024).
حمّل تطبيق السومرية للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv

أحدث الحلقات
ناس وناس
Play
ناس وناس
ساحة الطيران بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ٦٢ | الموسم 9
05:00 | 2026-06-21
Play
ساحة الطيران بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ٦٢ | الموسم 9
05:00 | 2026-06-21
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
٢٠ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-06-20
Play
٢٠ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-06-20
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 20-06-2026 | 2026
12:30 | 2026-06-20
Play
العراق في دقيقة 20-06-2026 | 2026
12:30 | 2026-06-20
بال 90
Play
بال 90
الأجواء في ملعب الكرخ بغداد - بالـ 90 م٤ - الحلقة ١ | الموسم ٤
15:00 | 2026-06-19
Play
الأجواء في ملعب الكرخ بغداد - بالـ 90 م٤ - الحلقة ١ | الموسم ٤
15:00 | 2026-06-19
علناً
Play
علناً
ملف الحقائب المعلقة و سـ لاح الفصـ ائل- علناً م٥ - الحلقة ٤ | الموسم ٥
16:15 | 2026-06-18
Play
ملف الحقائب المعلقة و سـ لاح الفصـ ائل- علناً م٥ - الحلقة ٤ | الموسم ٥
16:15 | 2026-06-18
الطريق الى الكأس
Play
الطريق الى الكأس
سيناريوهات تأهل أسود الرافدين بعد الخسارة - الطريق إلى الكأس - الحلقة ٥ | 2026
14:15 | 2026-06-18
Play
سيناريوهات تأهل أسود الرافدين بعد الخسارة - الطريق إلى الكأس - الحلقة ٥ | 2026
14:15 | 2026-06-18
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٠ الى ٢٦ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-06-18
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٠ الى ٢٦ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-06-18
Live Talk
Play
Live Talk
بين الحرية والمسؤولية: أين يقف صانع المحتوى؟ - Live Talk م٢ - الحلقة ٥٠ | الموسم 2
11:00 | 2026-06-18
Play
بين الحرية والمسؤولية: أين يقف صانع المحتوى؟ - Live Talk م٢ - الحلقة ٥٠ | الموسم 2
11:00 | 2026-06-18
مايك السومرية
Play
مايك السومرية
بسمة بغداد - الحلقة ٤ | season 2
16:30 | 2026-06-17
Play
بسمة بغداد - الحلقة ٤ | season 2
16:30 | 2026-06-17
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 17-6-2026 | 2026
02:30 | 2026-06-17
Play
قصة وعبرة 17-6-2026 | 2026
02:30 | 2026-06-17
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
Play
ناس وناس
ساحة الطيران بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ٦٢ | الموسم 9
05:00 | 2026-06-21
Play
ساحة الطيران بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ٦٢ | الموسم 9
05:00 | 2026-06-21
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
٢٠ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-06-20
Play
٢٠ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-06-20
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 20-06-2026 | 2026
12:30 | 2026-06-20
Play
العراق في دقيقة 20-06-2026 | 2026
12:30 | 2026-06-20
بال 90
Play
بال 90
الأجواء في ملعب الكرخ بغداد - بالـ 90 م٤ - الحلقة ١ | الموسم ٤
15:00 | 2026-06-19
Play
الأجواء في ملعب الكرخ بغداد - بالـ 90 م٤ - الحلقة ١ | الموسم ٤
15:00 | 2026-06-19
علناً
Play
علناً
ملف الحقائب المعلقة و سـ لاح الفصـ ائل- علناً م٥ - الحلقة ٤ | الموسم ٥
16:15 | 2026-06-18
Play
ملف الحقائب المعلقة و سـ لاح الفصـ ائل- علناً م٥ - الحلقة ٤ | الموسم ٥
16:15 | 2026-06-18
الطريق الى الكأس
Play
الطريق الى الكأس
سيناريوهات تأهل أسود الرافدين بعد الخسارة - الطريق إلى الكأس - الحلقة ٥ | 2026
14:15 | 2026-06-18
Play
سيناريوهات تأهل أسود الرافدين بعد الخسارة - الطريق إلى الكأس - الحلقة ٥ | 2026
14:15 | 2026-06-18
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٠ الى ٢٦ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-06-18
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٠ الى ٢٦ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-06-18
Live Talk
Play
Live Talk
بين الحرية والمسؤولية: أين يقف صانع المحتوى؟ - Live Talk م٢ - الحلقة ٥٠ | الموسم 2
11:00 | 2026-06-18
Play
بين الحرية والمسؤولية: أين يقف صانع المحتوى؟ - Live Talk م٢ - الحلقة ٥٠ | الموسم 2
11:00 | 2026-06-18
مايك السومرية
Play
مايك السومرية
بسمة بغداد - الحلقة ٤ | season 2
16:30 | 2026-06-17
Play
بسمة بغداد - الحلقة ٤ | season 2
16:30 | 2026-06-17
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 17-6-2026 | 2026
02:30 | 2026-06-17
Play
قصة وعبرة 17-6-2026 | 2026
02:30 | 2026-06-17

اخترنا لك
الحكومة تحدد تموز موعداً لاستكمال الكابينة الوزارية وتؤكد: أزمة السيولة مؤقتة
06:04 | 2026-06-21
بعد التغييرات الأخيرة.. الزيدي يرعى مراسم الاستلام والتسليم في جهاز الأمن الوطني
07:52 | 2026-06-20
صحيفة تكشف: موجة تغييرات ثانية تشمل مواقع أمنية واقتصادية حساسة في العراق
06:15 | 2026-06-20
اشادات بحكومة السوداني: تركت بصمة في برمجة الدولة العراقية
06:00 | 2026-06-20
توضيح بشأن منح السوداني قروضاً لدول إفريقية
04:50 | 2026-06-20
من الأمن الوطني إلى البنك المركزي.. رسائل سياسية وراء قرارات تغيير المناصب
04:11 | 2026-06-20

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.