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الشيخ همام حمودي للسفير اللبناني: لبنان أعزت كرامة الأمة بمقاومتها
سياسة
2026-06-22 | 06:05
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
95 شوهد
السومرية نيوز
ـ سياسي
اكد
رئيس المجلس الأعلى
الاسلامي
الشيخ همام حمودي
، اليوم الاثنين، للسفير اللبناني في
بغداد
خليل
عبد الله محمد
ان
لبنان
أعزت كرامة الامة بمقاومتها.
وذكر
المكتب الإعلامي
للمجلي في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "اللقاء ناقش تطورات المنطقة، وآفاق علاقات البلدين، حيث أكد الشيخ
حمودي
ان
لبنان
بصمود مقاومتها لأبشع عدوان
صهيوني
مثلت نموذجاً رائعاً اعز كرامة الامة، مشدداً على حرص
العراق
حكومة وشعباً على مواصلة مساندتها والاسهام بإعادة إعمار ما دمره العدوان، والانفتاح الاقتصادي بمشروع خط نفطي عبر موانئها، وتعزيز التبادل التجاري والثقافي، منوهاً إلى أن العراق مقبل على دور مهم في بناء تفاهمات المنطقة بما يعزز استقرار جميع دولها ويفتح آفاق شراكة جديدة قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة".
وقدم السفير اللبناني خلال اللقاء: "الشكر للشيخ حمودي وحكومة وشعب العراق ومرجعيته على مساندة شعب لبنان وصموده، مؤكداً ان "الموقف العراقي ترك أثراً بالغاً بالنفوس سيخلده التاريخ".
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