القضاء ينفي رصد 65 زيارة للمتهم (عدنان الجميلي) من قبل وزراء ونواب

وقال المجلس في بيان ورد لـ ، ان "ما تم نشره في موقع (قناة الدولة الفضائية) والتي تزعم رصد (65 زيارة) للمتهم الموقوف وكيل لشؤون التصفية (عدنان الجميلي) من قبل مسؤولين ووزراء ونواب وقادة فصائل ومديرين عامين ورجال أعمال، هي معلومات غير صحيحة لا علاقة للقضاء بها".وأضاف ان "المصدر الإعلامي الوحيد الخاص بمجلس وما يصدر عنه هو ".