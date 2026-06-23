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القضاء ينفي رصد 65 زيارة للمتهم (عدنان الجميلي) من قبل وزراء ونواب
سياسة
2026-06-23 | 06:24
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
301 شوهد
السومرية نيوز
– محلي
نفى
مجلس القضاء الأعلى
، اليوم الثلاثاء، الانباء التي تحدثت عن رصد 65 زيارة للمتهم (عدنان الجميلي) من قبل مسؤولين ووزراء ونواب.
وقال المجلس في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، ان "ما تم نشره في موقع (قناة الدولة الفضائية) والتي تزعم رصد
مجلس القضاء الأعلى
(65 زيارة) للمتهم الموقوف وكيل
وزير النفط
لشؤون التصفية (عدنان الجميلي) من قبل مسؤولين ووزراء ونواب وقادة فصائل ومديرين عامين ورجال أعمال، هي معلومات غير صحيحة لا علاقة للقضاء بها".
وأضاف ان "المصدر الإعلامي الوحيد الخاص بمجلس
القضاء الأعلى
وما يصدر عنه هو
المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى
".
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