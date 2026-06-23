مجلس القضاء ينفي صدور مذكرة قبض بحق السوداني

وجاء بيان للمجلس، " رصد لمجلس القضاء الاعلى نشر مذكرة قبض في مواقع التواصل الاجتماعي ينسب صدورها إلى الاولى، ويود المركز التوضيح بعد الاتصال بالمحكمة المنسوب لها اصدار هذه المذكرة أنها مزورة وغير صحيحة".

وحذر المجلس من "يمارس هذه السلوكيات المخالفة للقانون، سوف يتم متابعة مرتكبيها لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".