وزير الخارجية الأمريكي يؤكد وجود "خطوات جيدة" في العراق: نتواصل مع الزيدي

وأوضح روبيو في تصريحاته أن ترفض دفع أي أموال مقابل المرور في المضيق بغض النظر عن مسمى أو طريقة الدفع، مؤكداً "لن نتسامح إزاء ذلك". كما أشار إلى أن دول أكدت عدم تأييدها لفرض أي رسوم، وهو ما أكده الجانب أيضاً، نافياً في الوقت ذاته وجود أي دعم من دول الخليج لهذا التوجه.ولفت روبيو إلى أن ما تراقبه واشنطن حالياً هو استمرار تدفق السفن في المضيق، مؤكداً أنه لن تكون في نهاية المطاف أي رسوم مقابل العبور.وفيما يتعلق بإيران، شدد وزير الخارجية الأمريكي على أن تتدخل في شؤون الدول من خلال تمويل جماعات مثل في والحوثيين في . وأكد روبيو أن واشنطن لم تنقل أي أموال إلى ولم توافق على ذلك حتى الآن، نافياً وجود أي نقاش مع دول الخليج حول إنشاء لإعادة إعمار إيران. وأضاف: "جئت إلى المنطقة كي أطمئن شركاءنا بأننا لن نوافق على أي إجراء يقوض أمنهم أو يمثل تهديداً لهم".وفي ملف مفاوضات لبنان وإسرائيل، وصف روبيو نتائج مفاوضات يوم أمس بأنها "جيدة جداً"، معرباً عن أمله في البناء على هذا التقدم خلال مفاوضات اليوم. كما وصف اجتماعه مع دول الخليج بأنه كان مثمراً ومفيداً، حيث تمت مناقشة المخاوف والقلق التي عبرت عنها تلك الدول.