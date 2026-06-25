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وزير الخارجية الأمريكي يؤكد وجود "خطوات جيدة" في العراق: نتواصل مع الزيدي
سياسة
2026-06-25 | 08:17
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
257 شوهد
السومرية نيوز
– دوليات
أكد وزير الخارجية الأمريكي،
ماركو روبيو
، رفض
الولايات المتحدة
القاطع لفرض أي رسوم أو
ضرائب
على عبور السفن في
مضيق هرمز
، مشدداً على أن العبور يجب أن يعود إلى الوضع الذي كان عليه قبل الحرب.
وأوضح روبيو في تصريحاته أن
واشنطن
ترفض دفع أي أموال مقابل المرور في المضيق بغض النظر عن مسمى أو طريقة الدفع، مؤكداً "لن نتسامح إزاء ذلك". كما أشار إلى أن دول
الخليج
أكدت عدم تأييدها لفرض أي رسوم، وهو ما أكده الجانب
العماني
أيضاً، نافياً في الوقت ذاته وجود أي دعم من دول الخليج لهذا التوجه.
ولفت روبيو إلى أن ما تراقبه واشنطن حالياً هو استمرار تدفق السفن في المضيق، مؤكداً أنه لن تكون في نهاية المطاف أي رسوم مقابل العبور.
وفيما يتعلق بإيران، شدد وزير الخارجية الأمريكي على أن
طهران
تتدخل في شؤون الدول من خلال تمويل جماعات مثل
حزب الله
في
لبنان
والحوثيين في
اليمن
. وأكد روبيو أن واشنطن لم تنقل أي أموال إلى
إيران
ولم توافق على ذلك حتى الآن، نافياً وجود أي نقاش مع دول الخليج حول إنشاء
صندوق
لإعادة إعمار إيران. وأضاف: "جئت إلى المنطقة كي أطمئن شركاءنا بأننا لن نوافق على أي إجراء يقوض أمنهم أو يمثل تهديداً لهم".
العراق
ولبنان والمفاوضات الإقليمية
وعلى صعيد آخر، أشار روبيو إلى وجود "خطوات جيدة" في العراق، مؤكداً استمرار التواصل مع رئيس
مجلس الوزراء.
وفي ملف مفاوضات لبنان وإسرائيل، وصف روبيو نتائج مفاوضات يوم أمس بأنها "جيدة جداً"، معرباً عن أمله في البناء على هذا التقدم خلال مفاوضات اليوم. كما وصف اجتماعه مع دول الخليج بأنه كان مثمراً ومفيداً، حيث تمت مناقشة المخاوف والقلق التي عبرت عنها تلك الدول.
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