القاضي زيدان ورئيس محكمة التمييز الإيطالية يتفقان على توقيع مذكرة تفاهم قضائية وقانونية

وذكر بيان للقضاء، ورد لـ ، أن " ، القاضي ، التقى رئيس العليا الإيطالية داسكولا".وأشار الى انه "جرى خلال اللقاء تبادل أوجه التعاون بين البلدين في المجال القضائي والقانوني والاتفاق على توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين".