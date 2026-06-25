رئيس الوزراء: نستلهم من عاشوراء معانيها ونواصل مسؤولياتنا من أجل رفعة العراق وسيادته

وقال في كلمة له، بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام الحسين (عليه السلام)، وتابعتها ، إنه "نتقدم بالعزاء إلى شعبنا العراقي، وأمتنا الإسلامية، وكل الأحرار في العالم، بذكرى الشهادة والانتصار والبطولة التي جسد مبادئها وقاد كبرياءها الإمام الحسين (عليه السلام) في ، إمامًا ورمزًا ومصلحًا".وتابع، أنه "من خصوصية هذه المناسبة العظيمة نستلهم معاني عاشوراء، ونواصل أداء مسؤولياتنا من أجل رفعة وسيادته، ومن أجل إرث الشهداء والمضحين الذين قارعوا الإرهاب وهزموه في مختلف الظروف".وأكمل، انه "أيها العراقيون الأصلاء لقد تعلمنا من نهضة الإمام الحسين (عليه السلام) أن لا نهادن فاسدًا، وأن نسعى بكل صبر وهمة إلى حماية العراق وإصلاح منظومته (ما استطعنا إلى ذلك سبيلًا) حتى نحفظ للأجيال القادمة ثروتها وحضارتها، ونصون حقها واستحقاقها في العيش الكريم".ولفت الى أن " وأهل بيته وأصحابه (عليهم السلام) أثبتت، في كل الأزمنة، أن المبادئ لا تهتز بكثرة الفاسدين ومكرهم، وأن الإيمان بالرسالة المحمدية الخالدة، التي يحملها الرجال، لن تنكسر رايتها، وأن العراق سيظل عزيزًا كريمًا بأهله، ما دام صوت الحسين حاضرًا في الوجدان، وملهمًا لقيم والعدالة والإنسانية".واختتم: "السلام على الحسين، وعلى ، وعلى أولاد الحسين، وعلى أصحاب الحسين، ورحمة الله وبركاته".