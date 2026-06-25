قيادي في ائتلاف الاعمار والتنمية: الاشاعات على السوداني وصلت لاستدعاءه من قبل الـFBI

وقال الفريجي في تدوينة له: "‏⁧‫كذب الكاذبين‬⁩ ينتقل من إصدار أوامر قبض كاذبة إلى متحدثين باسم "، مضيفاً "انتشر خبر استدعاء من الـ FBI الامريكية والتحقيق معه على خلفية قضايا امنية وسياسية منها التسبب بغلق ".‏وتابع "سؤال يوجّه للسيد السوداني : شمسويلهم !! شنو هذا الحقد عليك !!".‏واتم "يسولف بال FBI و هو موزمبيق حسباله اكلة".