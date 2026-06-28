مصدر يكشف: "حملة الاعتقالات" توسعت لتشمل البصرة وكركوك والعملية مستمرة

يأتي هذا التوسع الميداني في إطار خطة واسعة تشرف عليها ، بهدف تفكيك شبكات الفساد التي امتدت نشاطاتها إلى قطاعات حيوية في مختلف المحافظات.وأوضح المصدر للسومرية نيوز، أن القوات الأمنية المختصة تواصل تنفيذ مذكرات قبض قضائية بحق شخصيات ومسؤولين يُشتبه بتورطهم في ملفات فساد وإداري.وتأتي هذه التطورات الميدانية بالتزامن مع استمرار الحملة الأمنية في العاصمة وعدد من المحافظات الأخرى، حيث تشير التقارير إلى أن السلطات تتبع مسارات مالية معقدة في محاولة لضرب البنى الاقتصادية التي تدعم هذه الشبكات.يُذكر أن هذه الحملة، التي انطلقت بإشراف مباشر من رئيس ، تحظى بدعم سياسي وشعبي واسع، وتُعد جزءاً من سلسلة إجراءات إصلاحية تهدف إلى تعزيز مؤسسات الدولة واستعادة ثقة المواطنين والقطاع الخاص، وسط ترقب شعبي لنتائج التحقيقات وتوسيع لتشمل جميع المتورطين دون استثناء.