العراق يتضامن مع قطر.. رئيس الجمهورية يغادر إلى الدوحة لتقديم واجب العزاء

وذكرت الدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية في بيان، أن الرئيس ئاميدي سيقدم التعازي والمواساة إلى سمو أمير ، الشيخ ، ولأسرة الكريمة، وللشعب الشقيق.وأشار البيان إلى أن هذه الزيارة تأتي "تعبيراً عن تضامن جمهورية مع دولة في هذا المصاب الأليم، ومشاركتها أحزانها، وتجسيداً لعمق العلاقات الأخوية والروابط التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين".