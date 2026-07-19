الزيدي يصل العاصمة القطرية الدوحة

وتأتي هذه الزيارة عقب اختتام رئيس والوفد رفيع المستوى المرافق له، زيارتهم الرسمية إلى ، والتي استمرت خمسة أيام للفترة من 13 ولغاية 17 تموز الحالي.وذكر لرئيس مجلس الوزراء في بيان مقتضب، أن " وصل إلى لتقديم التعازي والمواساة إلى أمير والشعب الشقيق بهذا المصاب".