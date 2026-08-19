رئيس مجلس الشورى الإيراني يصل العاصمة بغداد

وقالت الدائرة الإعلامية بمجلس النواب في بيان ورد لـ ، إن "رئيس وصل صباح اليوم إلى ، على رأس وفد رفيع".وأضاف أن "النائب الأول لرئيس كان باستقبال قاليباف والوفد في ".