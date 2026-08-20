العباسي والقائم بالأعمال الأمريكي يؤكدان أهمية استمرار الحوار والتنسيق بشأن القضايا المشتركة

وذكر مكتب الإعلامي للعباسي في بيان ورد لـ ، أن "رئيس تحالف ، ، استقبل القائم بالأعمال الأمريكي لدى ، ، في لقاء تناول عدداً من الملفات السياسية والأمنية، وسبل تعزيز الشراكة بين العراق والولايات المتحدة، بما يخدم مصالح البلدين ويدعم أمن واستقرار العراق".وأكد اللقاء "أهمية استمرار الحوار والتنسيق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يعزز التعاون ويخدم المصالح الوطنية".