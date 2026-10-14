غداً.. البرلمان أمام اختبار استكمال الكابينة الوزارية واستحداث 3 وزارات

واقترح رئيس علي فالح ، في مخاطبة رسمية وجهها إلى رئيس ، عقد جلسة يوم الخميس 15 تشرين الأول 2026، لعرض مرشحي نواب رئيس الشاغرة والمستحدثة والتصويت عليهم، مشيراً إلى أن نواب رئيس مجلس الوزراء لن يتقاضوا رواتب أو تخصيصات مالية، ولن تُنشأ مكاتب جديدة لهم.من جانبه، أكد النائب وجود توافق داخل الإطار التنسيقي بشأن موعد الجلسة، موضحاً أن الهيكلية المقترحة تتضمن استحداث ثلاث وزارات، هي السياحة والتكنولوجيا الرقمية ووزارة دولة.وبيّن الشمري أن فصل السياحة عن يستهدف تطوير السياحة الدينية والأثرية واستثمار المقومات التاريخية للعراق، فيما يأتي استحداث وزارة التكنولوجيا الرقمية لتوحيد المديريات والشركات البرمجية الموزعة بين الوزارات ودعم الحوكمة والأتمتة، مؤكداً أن الهيكلية الجديدة ستعتمد على الملاكات والدوائر القائمة من دون الحاجة إلى تعيينات أو تخصيصات مالية إضافية، بحسب قوله.بدوره، أشار النائب حيدر إلى أن الأسماء التي قدمتها الأحزاب السياسية لشغل المناصب الشاغرة خضعت للتدقيق والمراجعة فيويتزامن التحرك لاستكمال الكابينة الوزارية مع التحضيرات النيابية لمناقشة مشروع موازنة 2027، وسط تأكيدات من أعضاء في أن اكتمال التشكيلة الحكومية من شأنه دعم إعداد الموازنة وتحديد أولويات الإنفاق والاستثمار والالتزامات المالية.وأوضح عضو اللجنة المالية النيابية أن إعداد الموازنة يرتبط بالإجراءات الحكومية التنفيذية، فيما قالت عضو اللجنة غفران إقبال الشمري إن وصول المشروع المرتقب سيتيح دراسة بنوده ومشاريعه الاستثمارية ومراجعة الالتزامات المالية.