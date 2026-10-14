غداً.. البرلمان أمام اختبار استكمال الكابينة الوزارية واستحداث 3 وزارات

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
نون النسوة
من
09:30 AM
الى
10:15 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
قرارات جديدة لمجلس الوزراء منها يخص المشروعات السكنية
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2026
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-578752-639275650269007360.jpg
غداً.. البرلمان أمام اختبار استكمال الكابينة الوزارية واستحداث 3 وزارات
سياسة
2026-10-14 | 04:55
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
الصباح
251 شوهد
السومرية نيوز
– سياسة
تتجه الأنظار إلى
مجلس النواب
، يوم غد الخميس، للتصويت على الوزارات الشاغرة ونواب رئيس
مجلس الوزراء
، في خطوة تهدف إلى استكمال التشكيلة الحكومية بعد خمسة أشهر من الاستحقاقات التنفيذية المعلّقة، بالتزامن مع الاستعدادات لمناقشة مشروع موازنة عام 2027.
واقترح رئيس
مجلس الوزراء
علي فالح
الزيدي
، في مخاطبة رسمية وجهها إلى رئيس
مجلس النواب
، عقد جلسة يوم الخميس 15 تشرين الأول 2026، لعرض مرشحي نواب رئيس
مجلس الوزراء والوزارات
الشاغرة والمستحدثة والتصويت عليهم، مشيراً إلى أن نواب رئيس مجلس الوزراء لن يتقاضوا رواتب أو تخصيصات مالية، ولن تُنشأ مكاتب جديدة لهم.
من جانبه، أكد النائب
كاظم الشمري
وجود توافق داخل الإطار التنسيقي بشأن موعد الجلسة، موضحاً أن الهيكلية المقترحة تتضمن استحداث ثلاث وزارات، هي السياحة والتكنولوجيا الرقمية ووزارة دولة.
وبيّن الشمري أن فصل السياحة عن
وزارة الثقافة
يستهدف تطوير السياحة الدينية والأثرية واستثمار المقومات التاريخية للعراق، فيما يأتي استحداث وزارة التكنولوجيا الرقمية لتوحيد المديريات والشركات البرمجية الموزعة بين الوزارات ودعم الحوكمة والأتمتة، مؤكداً أن الهيكلية الجديدة ستعتمد على الملاكات والدوائر القائمة من دون الحاجة إلى تعيينات أو تخصيصات مالية إضافية، بحسب قوله.
بدوره، أشار النائب حيدر
الأسدي
إلى أن الأسماء التي قدمتها الأحزاب السياسية لشغل المناصب الشاغرة خضعت للتدقيق والمراجعة في
مجلس الوزراء.
ويتزامن التحرك لاستكمال الكابينة الوزارية مع التحضيرات النيابية لمناقشة مشروع موازنة 2027، وسط تأكيدات من أعضاء في
اللجنة المالية
أن اكتمال التشكيلة الحكومية من شأنه دعم إعداد الموازنة وتحديد أولويات الإنفاق والاستثمار والالتزامات المالية.
وأوضح عضو اللجنة المالية النيابية
رياض التميمي
أن إعداد الموازنة يرتبط بالإجراءات الحكومية التنفيذية، فيما قالت عضو اللجنة غفران إقبال الشمري إن وصول المشروع المرتقب سيتيح دراسة بنوده ومشاريعه الاستثمارية ومراجعة الالتزامات المالية.
من جهته، شدد النائب صفاء
الجابري
على أهمية اعتماد منهجية "موازنة البرامج والأداء"، لربط الإنفاق الحكومي بالنتائج الفعلية، فيما عدّ الباحث السياسي عائد
الهلالي
استكمال الحكومة وتسمية وزرائها ضرورة مؤسسية لتوحيد القرار التنفيذي ومواجهة التحديات المالية.
وأشار الهلالي إلى أن المقترح المتعلق باعتماد سعر صرف يبلغ 1500 دينار للدولار يفرض مراجعة الافتراضات الخاصة بالإيرادات والنفقات، معتبراً أن استكمال الكابينة الوزارية يمثل خطوة أساسية لإنضاج مشروع الموازنة وإتاحة مناقشته وإقراره.
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
مقالات ذات صلة
كتلة نيابية تكشف كواليس استكمال الكابينة الوزارية: البعض يسعى لخطف وزارات
14:31 | 2026-09-24
البرلمان يحدد الخميس موعداً للتصويت على استكمال الكابينة الوزارية
14:40 | 2026-10-13
اتفاق على استحداث 4 نواب لرئيس الوزراء والكابينة الوزارية تستكمل خلال 10 أيام
12:11 | 2026-10-05
تصريح برلماني بشأن الكابينة الوزارية: محاولات لاستحداث مناصب لمصالح حزبية وشخصية
06:36 | 2026-09-12
غداً
البرلمان أمام اختبار استكمال الكابينة الوزارية واستحداث 3 وزارات
مجلس الوزراء والوزارات
اللجنة المالية
مجلس الوزراء.
السومرية نيوز
وزارة الثقافة
مجلس الوزراء
رياض التميمي
مجلس النواب
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
الدولار يواصل ارتفاعه في السوق العراقية ويسجل مستويات قياسية غير مسبوقة
اقتصاد
30.24%
03:59 | 2026-10-14
الدولار يواصل ارتفاعه في السوق العراقية ويسجل مستويات قياسية غير مسبوقة
03:59 | 2026-10-14
بالصور.. ما عثر عليه داخل محطة انتظار الباصات في ساحة النسور
محليات
25.65%
12:04 | 2026-10-12
بالصور.. ما عثر عليه داخل محطة انتظار الباصات في ساحة النسور
12:04 | 2026-10-12
الدولار يواصل الارتفاع في البورصة العراقية
اقتصاد
24.13%
09:54 | 2026-10-13
الدولار يواصل الارتفاع في البورصة العراقية
09:54 | 2026-10-13
موجة الامطار لا تتوقف وترافق العراقيين لأربعة أيام متتالية
محليات
19.98%
02:00 | 2026-10-13
موجة الامطار لا تتوقف وترافق العراقيين لأربعة أيام متتالية
02:00 | 2026-10-13
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
ساحة الطيران- الحلقة ١٤٤ | الموسم 9
05:00 | 2026-10-14
ناس وناس
ساحة الطيران- الحلقة ١٤٤ | الموسم 9
05:00 | 2026-10-14
عشرين
كابينة الزيدي .. استحداث واستبدال بلا حذف - الحلقة ٧٤ | الموسم 5
15:30 | 2026-10-13
عشرين
كابينة الزيدي .. استحداث واستبدال بلا حذف - الحلقة ٧٤ | الموسم 5
15:30 | 2026-10-13
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ تشرين الأوّل ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-10-13
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ تشرين الأوّل ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-10-13
Live Talk
ارتفاع الدولار في العراق - الحلقة ١٣٣ | الموسم 2
11:00 | 2026-10-13
Live Talk
ارتفاع الدولار في العراق - الحلقة ١٣٣ | الموسم 2
11:00 | 2026-10-13
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 12-10-2026 | 2026
13:00 | 2026-10-12
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 12-10-2026 | 2026
13:00 | 2026-10-12
صباحكم أحلى مع سلمى
من يستحق أن يكون صديق؟ 12-10-2026 | 2026
02:30 | 2026-10-12
صباحكم أحلى مع سلمى
من يستحق أن يكون صديق؟ 12-10-2026 | 2026
02:30 | 2026-10-12
طل الصباح
أبراج - شنو السبب؟ 12-10-2026 | 2026
00:30 | 2026-10-12
طل الصباح
أبراج - شنو السبب؟ 12-10-2026 | 2026
00:30 | 2026-10-12
استديو Noon
سجى نون 11-10-2026 | 2026
07:00 | 2026-10-11
استديو Noon
سجى نون 11-10-2026 | 2026
07:00 | 2026-10-11
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٠ الى ١٦ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-10-08
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٠ الى ١٦ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-10-08
علناً
يوم السيادة وانتهاء مهمة التحالف الدولي وحصر السـ لاح بيد الدولة - علناً م٥ - الحلقة ١٦ | الموسم ٥
15:30 | 2026-10-01
علناً
يوم السيادة وانتهاء مهمة التحالف الدولي وحصر السـ لاح بيد الدولة - علناً م٥ - الحلقة ١٦ | الموسم ٥
15:30 | 2026-10-01
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
ساحة الطيران- الحلقة ١٤٤ | الموسم 9
05:00 | 2026-10-14
ناس وناس
ساحة الطيران- الحلقة ١٤٤ | الموسم 9
05:00 | 2026-10-14
عشرين
كابينة الزيدي .. استحداث واستبدال بلا حذف - الحلقة ٧٤ | الموسم 5
15:30 | 2026-10-13
عشرين
كابينة الزيدي .. استحداث واستبدال بلا حذف - الحلقة ٧٤ | الموسم 5
15:30 | 2026-10-13
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ تشرين الأوّل ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-10-13
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ تشرين الأوّل ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-10-13
Live Talk
ارتفاع الدولار في العراق - الحلقة ١٣٣ | الموسم 2
11:00 | 2026-10-13
Live Talk
ارتفاع الدولار في العراق - الحلقة ١٣٣ | الموسم 2
11:00 | 2026-10-13
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 12-10-2026 | 2026
13:00 | 2026-10-12
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 12-10-2026 | 2026
13:00 | 2026-10-12
صباحكم أحلى مع سلمى
من يستحق أن يكون صديق؟ 12-10-2026 | 2026
02:30 | 2026-10-12
صباحكم أحلى مع سلمى
من يستحق أن يكون صديق؟ 12-10-2026 | 2026
02:30 | 2026-10-12
طل الصباح
أبراج - شنو السبب؟ 12-10-2026 | 2026
00:30 | 2026-10-12
طل الصباح
أبراج - شنو السبب؟ 12-10-2026 | 2026
00:30 | 2026-10-12
استديو Noon
سجى نون 11-10-2026 | 2026
07:00 | 2026-10-11
استديو Noon
سجى نون 11-10-2026 | 2026
07:00 | 2026-10-11
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٠ الى ١٦ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-10-08
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٠ الى ١٦ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-10-08
علناً
يوم السيادة وانتهاء مهمة التحالف الدولي وحصر السـ لاح بيد الدولة - علناً م٥ - الحلقة ١٦ | الموسم ٥
15:30 | 2026-10-01
علناً
يوم السيادة وانتهاء مهمة التحالف الدولي وحصر السـ لاح بيد الدولة - علناً م٥ - الحلقة ١٦ | الموسم ٥
15:30 | 2026-10-01
اخترنا لك
الزيدي يلتقي بن سلمان في الرياض ويؤكد رفض استخدام الأراضي العراقية للاعتداء على دول المنطقة
08:06 | 2026-10-14
الزيدي يصل إلى الرياض في زيارة رسمية إلى السعودية
05:19 | 2026-10-14
53 دولة أكدت مشاركتها بدورة بغداد لمنظمة التعاون الإسلامي
03:46 | 2026-10-14
قرارات جديدة لمجلس الوزراء منها يخص المشروعات السكنية
17:37 | 2026-10-13
البرلمان يحدد الخميس موعداً للتصويت على استكمال الكابينة الوزارية
14:40 | 2026-10-13
الزيدي يقترح الخميس المقبل موعداً للتصويت على نوابه والوزارات الشاغرة (وثيقة)
13:06 | 2026-10-13
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.