استحداث ثلاث وزارات جديدة.. اليكم اسماء المرشحين المتفق على تمريرها اليوم

وقال النائب عن الكتلة، رياض التميمي، في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته ، إن "الوزارات المستحدثة هي التي حسم أمرها الى ، ووزارة الدولة لشؤون الأقليات التي حسمت الى ومرشحها محمد سمعان، إضافة الى الرقمي والحوكمة التي حسمت الى كتلة خدمات"، مبينا ان "الكتلة لم اسم مرشح الوزارة إلا عند التصويت".وأضاف ان "استحداث وزارة للحوكمة الرقمية مهم جدا للقضاء على الفساد في دوائر الدولة وهي مهمة للمرحلة المقبلة"، مشيرا الى ان "هناك اتفاقاً على حسم ما تبقى من الكابينة الوزارية وسيصوت عليها مساء اليوم باستثناء وزارتي التخطيط والهجرة اللتين لم تحسما بعد، وقد تؤجل لإشعار آخر".وتابع ان " للمسيحيين بسبب الخلاف حولها"، موضحا ان "هناك مقترحاً بطرح إيفان جابرو، لأنها مقبولة من الجميع".وبين ان "الوزارات المتفق على مرشحيها هي لياسر ، ووزارة الدفاع لنايف الشمري، ووزارة الثقافة لياسين العيثاوي، ووزارة والبحث العلمي لحيدر بهاء، ووزارة الشباب والرياضة لصفاء الكناني، ووزارة العمل لمحمد ، ووزارة الإعمار لريباز حملان".