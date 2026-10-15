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إعادة فتح المسارات الجوية بين العراق والكويت
سياسة
2026-10-15 | 07:34
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
309 شوهد
أعلنت
وزارة النقل
، اليوم الخميس، عن إعادة فتح المسارات الجوية بين
العراق
والكويت.
وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، أنه "في إطار حرص
وزارة النقل
على ضمان انسيابية الملاحة الجوية وتوسيع نطاق
التعاون الإقليمي
، وبإشراف مباشر من وزير النقل وهب الحسني، ومتابعة حثيثة من
الشركة العامة
لإدارة المطارات والملاحة الجوية، نعلن إعادة فتح المسارات الجوية بين جمهورية
العراق
ودولة
الكويت
الشقيقة، التي توقفت مؤخراً نتيجة التطورات الأمنية والتوترات الإقليمية".
وأضافت أن "الجهود الفنية أسفرت عن التوصل إلى ترتيبات تشغيلية، باشراف
منظمة الطيران المدني الدولي
(ICAO)، وبالتعاون مع كل من
دولة الكويت
ودولة قطر والمملكة العربية
السعودية
ومملكة
البحرين
ودولة الإمارات العربية المتحدة".
وأشارت الوزارة الى ان "هذه التفاهمات دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم ، 15 تشرين الأول 2026 ، في تمام الساعة 11:00 بالتوقيت العالمي (UTC) ، عقب استكمال الإجراءات والتأكيدات الرسمية بين الجهات المعنية".
وأوضحت أنه "بموجب هذه الترتيبات، تُدار الحركة الجوية وفق مسارات ومستويات طيران محددة، بما يضمن التنسيق التشغيلي والفصل الآمن بين الطائرات، والالتزام بأعلى معايير السلامة والأمن الجوي في الأجواء العراقية".
وبينت أن "هذه الالية تطبق بصورة تدريجية، مع إخضاعها للمتابعة والتقييم المستمرين خلال فترة بدء التنفيذ، بهدف رصد أي ملاحظات فنية أو تشغيلية ومعالجتها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بما يضمن استقرار الإجراءات وكفاءة تنفيذها".
وثمنت وزارة النقل "الجهود المهنية التي يبذلها المراقبون الجويون في إدارة الحركة الجوية"، مؤكدةً "أهمية مواصلة العمل بروح المسؤولية واليقظة والتنسيق المستمر، بما يواكب متطلبات الترتيبات الجديدة ويعزز سلامة الحركة الجوية وأمن الأجواء".
وأكدت أن "هذه الخطوة تأتي في إطار مساعيها لتعزيز التعاون الإقليمي وتطوير آليات
إدارة الملاحة الجوية
وتحسين الربط بين المسارات الجوية في المنطقة، مع استمرار التنسيق الفني والتشغيلي مع الجهات المعنية لضمان حسن تنفيذ هذه الترتيبات وتحقيق أهدافها المرجوة".
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