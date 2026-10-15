إعادة فتح المسارات الجوية بين العراق والكويت

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ ، أنه "في إطار حرص على ضمان انسيابية الملاحة الجوية وتوسيع نطاق ، وبإشراف مباشر من وزير النقل وهب الحسني، ومتابعة حثيثة من لإدارة المطارات والملاحة الجوية، نعلن إعادة فتح المسارات الجوية بين جمهورية ودولة الشقيقة، التي توقفت مؤخراً نتيجة التطورات الأمنية والتوترات الإقليمية".وأضافت أن "الجهود الفنية أسفرت عن التوصل إلى ترتيبات تشغيلية، باشراف (ICAO)، وبالتعاون مع كل من ودولة قطر والمملكة العربية ومملكة ودولة الإمارات العربية المتحدة".وأشارت الوزارة الى ان "هذه التفاهمات دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم ، 15 تشرين الأول 2026 ، في تمام الساعة 11:00 بالتوقيت العالمي (UTC) ، عقب استكمال الإجراءات والتأكيدات الرسمية بين الجهات المعنية".وأوضحت أنه "بموجب هذه الترتيبات، تُدار الحركة الجوية وفق مسارات ومستويات طيران محددة، بما يضمن التنسيق التشغيلي والفصل الآمن بين الطائرات، والالتزام بأعلى معايير السلامة والأمن الجوي في الأجواء العراقية".وبينت أن "هذه الالية تطبق بصورة تدريجية، مع إخضاعها للمتابعة والتقييم المستمرين خلال فترة بدء التنفيذ، بهدف رصد أي ملاحظات فنية أو تشغيلية ومعالجتها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بما يضمن استقرار الإجراءات وكفاءة تنفيذها".وثمنت وزارة النقل "الجهود المهنية التي يبذلها المراقبون الجويون في إدارة الحركة الجوية"، مؤكدةً "أهمية مواصلة العمل بروح المسؤولية واليقظة والتنسيق المستمر، بما يواكب متطلبات الترتيبات الجديدة ويعزز سلامة الحركة الجوية وأمن الأجواء".وأكدت أن "هذه الخطوة تأتي في إطار مساعيها لتعزيز التعاون الإقليمي وتطوير آليات وتحسين الربط بين المسارات الجوية في المنطقة، مع استمرار التنسيق الفني والتشغيلي مع الجهات المعنية لضمان حسن تنفيذ هذه الترتيبات وتحقيق أهدافها المرجوة".